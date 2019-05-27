دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع AMD تعلن عن إصدارها الأول من كرت الشاشة بمعمارية Navi في سلسلة Radeon RX 5000 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت AMD اليوم خلال فعاليات مؤتمر Computex عن أول إصداراتها من كرت الشاشة المميز بمعمارية Navi بدقة تصنيع 7 نانومتر، حيث ينطلق خط الإنتاج الجديد في سلسلة Radeon RX 5000.

تقدم AMD إصدارها الأول من سلسلة كرت الشاشة المميزة بمعمارية Navi في كرت الشاشة RX 5700 الذي يأتي في الفئة المتوسطة، وينافس كرت الشاشة RTX 2070 من إنفيديا.

وتؤكد AMD على أن الإصدار الجديد يأتي بآداء أعلى بنسبة 25% في رفع تردد التشغيل مقارنة بالمعمارية السابقة، إلى جانب آداء أسرع بنسبة 50% في إستهلاك الطاقة.

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ويأتي كرت الشاشة Radeon RX 5000 كأول إصدار مميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما يدعم كرت الشاشة PCIe 4.0، ومعايير الذاكرة GDDR6 المميزة بالآداء السريع، حيث تفوق كرت الشاشة عن إصدار إنفيديا RX 5700 بآداء أسرع بنسبة 10%.

ومن المقرر أن تقدم ليزا سو الرئيس التنفيذي لشركة AMD تفاصيل أكثر حول مواصفات كرت الشاشة خلال مؤتمر الألعاب E3 الذي يعقد في 10 من شهر يونيو، كما أشارت ليزا سو إلى أنه من المتوقع أن يبدأ بيع Radeon RX 5700 في شهر يوليو.

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هذا الموضوع AMD تعلن عن إصدارها الأول من كرت الشاشة بمعمارية Navi في سلسلة Radeon RX 5000 ظهر على التقنية بلا حدود.