دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تستعرض نموذج لجهاز الحاسب المحمول المميز بدعم شبكات 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة لينوفو وكوالكوم عن نموذج لجهاز حاسب يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس خلال فعاليات مؤتمر Computex 2019، حيث تأتي الأجهزة الجديدة بعنوان “Project Limitless” في المؤتمر اليوم.

إستعرضت شركة لينوفو رؤيتها الجديدة اليوم في نموذج جهاز حاسب يدعم شبكات الجيل الخامس، والذي يأتي برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 8cx التي كشف عنها للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أكدت كوالكوم في الإعلان على أعلى آداء في رقاقات المعالج كما يأتي Windows بأقل إستهلاك للبطارية بين أجهزة ARM.

ولقد صمم هذا الإصدار ليقدم رؤية واضحة للمستخدمين لآداء معالجات Snapdragon في أجهزة الحاسب، كما يأتي المعالج ثمانية أنوية Kryo 495 بذاكرة تخزين مؤقت 10 ميجا بايت لدعم تشغيل Chrome بآداء أفضل.

أيضاً تقدم رقاقة Snapdragon 8cx المميزة آداء أفضل مع معمارية مميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، التي تدعم إستهلاك أفضل للطاقة مقارنة برقاقة Snapdragon 850.

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ولقد إستعرضت لينوفو نموذج Project Limitless 5G مع محطة مخصصة تأتي بسرعة فرعية 6GHz في الإتصال بالإنترنت، إلا أن النموذج مازال في مراحله الأولى لذا لا يمكن معاينته على أرض الواقع في الوقت الراهن.

ويأتي النموذج الأولى المرجعي لكلاً من كوالكوم ولينوفو في جهاز Project Limitless 5G بتصميم معدني باللون الرمادي الداكن، كما تقدم رقاقة معالج Snapdragon 8cx في الجهاز سرعة 2.8GHz، أيضاً يضم ذكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، لدعم ميزة تعدد المهام بسلاسة.

كما أكدت كوالكوم على أن رقاقة Snapdragon 8cx ستدعم آداء أفضل في تشغيل الكثير من التطبيقات على محاكي ويندوز، أيضاً أشارت كوالكوم إلى أن إصدارات Snapdragon ستدعم عمر أطول للبطارية يصل إلى أكثر من 7 إلى 8 ساعات مع شاشة مميزة بدقة 2K، ومن المتوقع أن تقدم كلاً من لينوفو وكوالكوم مزيد من التفاصيل حول هذه الفئة من الأجهزة في 2020.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تستعرض نموذج لجهاز الحاسب المحمول المميز بدعم شبكات 5G ظهر على التقنية بلا حدود.