دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع NVIDIA تستعد للعرض التجريبي لتقنية تتبع الأشعة في لعبة Quake II في 6 من يونيو ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة NVIDIA لتقديم عرض تجريبي محدود لتقنية تتبع الأشعة في لعبة Quake II في 6 من يونيو، على أن يتاح العرض التجريبي في ثلاث مستويات للتحميل أو اللعب.

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تتيح شركة NVIDIA للمستخدمين لاحقاً تجربة Quake II RTX بنظام تتبع الأشعة الخاص بالشركة، على أن تتاح هذه التجربة للمستخدمين بشكل مجاني، حيث أشار Jeff Fisher من إنفيديا أن التقنية التي أضيفت في استديوهات Lightspeed التابعة للشركة تأتي في مؤثرات ضوئية واقعية للعبة القتال الكلاسيكية.

ولقد تم إعادة تحديث هذا الإصدار من اللعبة بإضاءة واقعية وضوء الشمس الذي يظهر بشكل دقيق في اللعبة، هذا إلى جانب إنعكاسات ضوئية غير مباشرة على الماء، لتؤكد إنفيديا على كفاءة تقنية الشركة في تحديث الإصدارات القديمة من الألعاب.

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هذا الموضوع NVIDIA تستعد للعرض التجريبي لتقنية تتبع الأشعة في لعبة Quake II في 6 من يونيو ظهر على التقنية بلا حدود.