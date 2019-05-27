دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تصميم ARM الجديد في الرقاقات يدعم آداء أسرع بنسبة 60% في تقنية الذكاء الإصطناعي ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ARM اليوم عن التصميم الجديد لمعمارية رقاقات المعالج الخاصة بالهواتف، والتي صممت لدعم آداء اسرع في تقنية الذكاء الإصطناعي بنسبة 60%، كما يعمل التصميم الجديد أيضاً على دعم تحسينات في الجرافيك.

كشفت ARM خلال فعاليات Computex 2019 عن اثنان من التصاميم الجديدة لمعمارية رقاقات المعالج، والتي تأتي لدعم آداء أفضل في الجيل القادم من رقاقات المعالج، كما تدعم وحدة معالجة الرسوميات آداء أفضل بنسبة 40% مقارنة بوحدة معالجة الرسوميات G76، بينما ترتفع نسبة آداء تقنية الذكاء الإصطناعي في التعلم السريع إلى 60%، مما يدعم ترقية الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية بمستوى جديد من الحوسية.

كما يتميز تصميم G77 بإستهلاك أقل للبطارية بنسبة 30% عن طريق إستخدام نطاق ترددي أقل بنسة ب40%، كما يتميز تصميم Cortex-A77 بمجموعة من التحسينات مقارنة بA76 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر.

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يذكر أن المعمارية الجديدة للمعالجات ستقدم لاحقاً في رقاقات كوالكوم وسامسونج وغيرهم من الشركات المصنعة للمعالجات، إلا أن مستوى آداء هذا التصميم في المعمارية سيختلف من رقاقة إلى أخرى بالتأكيد.

المصدر

هذا الموضوع تصميم ARM الجديد في الرقاقات يدعم آداء أسرع بنسبة 60% في تقنية الذكاء الإصطناعي ظهر على التقنية بلا حدود.