دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في ظل المشكلة الحالية بين الولايات المتحدة الامريكية و شركة هواوي بدأت الكثير من الحملات الشعبية في الصين تدعوا لمقاطعة شركة آبل الأمريكية وطردها من الصين كإجراء إنتقامي رداص على العقوبات الأمريكية الأخيرة.

مؤسس شركة هواوي رين تشنغ في أجرى حوار مع موقع بلومبيرغ الاقتصادي وسئل عن موضوع الرد الصيني القوي على أمريكا من خلال اجراءات أكثر صرامة ضد شركة آبل ولكن أكد رين تشينغ أنه سيكون ضد هذه الاجراءات.

وأضاف هذا لن يحدث وإذا حدث سأكون أول المعترضين على ذلك، آبل هي الشركة الرائدة، بدون آبل لم نكن لنحصل على هواتف ذكية ونكتشف جمال هذا العالم، آبل هي الاستاذة لماذا يقوم الطلاب بالاعتراض على معلمتهم، لو لم تكن آبل لما فعلت كل هذا.

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اما بخصوص تصريحات ترامب فقد أكد رين تشنغ في انه لن يرد عليها لأنها مضحة مؤكداً ان الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لتهاجم هواوي لو كانت في المؤخرة ولكن الهجوم الحالي على الشركة لأننا تطورنا كثيراً.

المصدر

التدوينة مؤسس هواوي يعترض على أي إجراءات إنتقامية ضد آبل في الصين ظهرت أولاً على عالم التقنية.