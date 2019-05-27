قطر تدين تفجيرا في محافظة نينوى بالعراق

دبي - بواسطة محمد فارس © Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto Emir of Qatar Tamim bin Hamad Al Thani at Presidential Palace in Warsaw, Poland on 5 May 2017 (Photo by Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images)

الدوحة - 26 - 5 (كونا) -- أعربت قطر اليوم الأحد عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف سوقا في محافظة (نينوى) العراقية وادى الى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان "موقف قطر الثابت من رفض العنف والارهاب مهما كانت الدوافع والاسباب".

وعبر البيان عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.

وكانت خلية الاعلام الامني العراقية أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح مختلفة اثر انفجار سيارة مفخخة في سوق قرية (عوينات) التابعة لناحية (ربيعة) في محافظة (نينوى) غربي العراق. (النهاية) ن ن د / ر ج

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