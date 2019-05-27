قطر تدين تفجيرا في محافظة نينوى بالعراق

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الدوحة - 26 - 5 (كونا) -- أعربت قطر اليوم الأحد عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف سوقا في محافظة (نينوى) العراقية وادى الى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان "موقف قطر الثابت من رفض العنف والارهاب مهما كانت الدوافع والاسباب".
وعبر البيان عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.
وكانت خلية الاعلام الامني العراقية أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح مختلفة اثر انفجار سيارة مفخخة في سوق قرية (عوينات) التابعة لناحية (ربيعة) في محافظة (نينوى) غربي العراق. (النهاية) ن ن د / ر ج
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.