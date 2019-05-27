شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأردنى يؤكد دور البلاد المحورى تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة الدكتور نصار القيسي، اليوم الإثنين، التأكيد على دور الأردن المحوري تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

جاء ذلك - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية - لدى لقائه بدار مجلس النواب الأردني اليوم، نائب رئيس البرلمان الإندونيسي فخري حمزة والوفد المرافق له، بحضور رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الإندونيسية ورئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود والسفير الإندونيسي لدى المملكة أندى رحميانتو.

وأشاد القيسي بعمق علاقات الصداقة التي تربط الأردن بإندونيسيا والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه ، متطلعاً إلى تعزيزها والارتقاء بها على كل الصعد وخصوصا على الصعيد البرلماني والاقتصادي والاستثماري والسياحي والثقافي ، مثمنا دور إندونيسيا في دعم القضايا العربية ولا سيما القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، أعرب حمزة عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأردن تجاه العديد من قضايا المنطقة لاسيما القضية الفلسطينية، مشددا على أن بلاده تغتنم الفرص التي من شأنها النهوض بمستوى العلاقات التي تربطها بالأردن، وتقريب المواقف ووجهات النظر حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس.