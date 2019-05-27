شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 11 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.
وذكر نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان له، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة الخليل، ومواطنا واحدا من جنين، واثنين من كل من رام الله، وأريحا، والقدس.
من ناحية أخرى، هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، غرفة زراعية فى قرية شوشحلة فى بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة.
يشار إلى أن قرية شوشحلة تتعرض منذ فترة إلى هجمة من قبل الاحتلال، وقبل نحو شهر تم هدم عدد من الغرف الزراعية بهدف تفريغها من سكانها لأطماع استيطانية.
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