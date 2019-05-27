شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: العراق تصدر حكما بالإعدام على فرنسى رابع بتهمة الانتماء لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سكاى نيوز نقلا عن وكالات أنباء عالمية، إن السلطات العراقية أصدرت حكما بالإعدام على فرنسى رابع بتهمة الانتماء إلى داعش.

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وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية،​ أن سفارة فرنسا لدى ​العراق​ ستنقل الموقف الفرنسى من ​عقوبة الحكم بإعدام​ 3 فرنسيين، مؤكدة أنها تحترم سيادة السلطات العراقية.

وقالت الخارجية الفرنسية​ فى بيان نشر على موقعها الرسمى اليوم الاثنين، ردا على الحكم بالإعدام على 3 فرنسيين فى العراق إن ​فرنسا​ تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.