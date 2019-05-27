سكاى نيوز: العراق تصدر حكما بالإعدام على فرنسى رابع بتهمة الانتماء لداعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سكاى نيوز نقلا عن وكالات أنباء عالمية، إن السلطات العراقية أصدرت حكما بالإعدام على فرنسى رابع بتهمة الانتماء إلى داعش.
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن سفارة فرنسا لدى العراق ستنقل الموقف الفرنسى من عقوبة الحكم بإعدام 3 فرنسيين، مؤكدة أنها تحترم سيادة السلطات العراقية.
وقالت الخارجية الفرنسية فى بيان نشر على موقعها الرسمى اليوم الاثنين، ردا على الحكم بالإعدام على 3 فرنسيين فى العراق إن فرنسا تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.
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