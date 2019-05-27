النظام السوري يستهدف شمالي حلب بالمدفعية

حلب / عمر كوباران / الخليج 365

قتل طفل في قصف مدفعي لقوات النظام وحلفائه، مساء الأحد، على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن اشتباكات اندلعت بين فصائل الجيش الحر وقوات النظام لدى قيام الأخيرة بالتسلل عبر خط الجبهة من نقاط تمركزها في بلدة تادف، وحرقت الأراضي الزراعية للمدنيين.

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وأوضحت المصادر أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران قامت خلال الاشتباكات باستهداف قرية دانا غربي مدينة الباب، ما أسفر عن مقتل طفل (3 سنوات)، وجرح آخر وامرأة من نفس العائلة.

وأشارت أنه تم نقل الجرحى إلى مشافي مدينة الباب لتلقي العلاج.

وتقع مدينة الباب ضمن منطقة درع الفرات التي حررها الجيش السوري الحر بدعم من الجيش التركي وبالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، حيث استهدفت العملية تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.