السعودية.. "لائحة المحافظة على الذوق" تثير جدلا والداخلية ترد

الرياض / الخليج 365

أثارت "لائحة المحافظة على الذوق العام"، التي أقرتها الحكومة السعودية الشهر الماضي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة على خلفية حديث ناشطين عن قيام الأمن بالقبض على مواطن بأحد المجمعات التجارية في العاصمة الرياض بسبب ارتدائه شورتا (بنطال قصير) في أول تطبيق من نوعه للائحة.

لكن وزارة الداخلية السعودية سارعت بنفي تلك الأنباء، مؤكدة أن اللائحة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

و"لائحة المحافظة على الذوق العام"، تتحدث عن غرامة تصل إلى 5000 ريال (ألف و333 دولارا)، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال عام من تاريخ ارتكاب الأولى، وتحظر الظهور في مكان عام بلباس غير محتشم، أو ارتداء زي يحمل صورا أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

كما تحظر "الكتابة أو الرسم على جدران الأماكن العامة ما لم يكن مرخصا بذلك، وعدم إيذاء مرتادي الأماكن العامة بالقول أو الفعل أو إخافتهم أو تعريضهم للخطر".

والأحد، نشط هاشتاغ بعنوان "#الشورت_لايخدش_الذوق_العام"، عقب تداول منصات التواصل لفيديو يشير إلى قيام الجهات الأمنية السعودية بالقبض على أحد مخالفي الذوق العام بأحد المجمعات التجارية بالعاصمة وكان يرتدي "شورت".

Advertisements

وتضمن الهاشتاغ سخرية واسعة من تلك الواقعة، رغم أن الفيديو لا يوضح ما إذا كانت تتعلق بـ"لائحة المحافظة على الذوق العام" أم لا.

بدورها، سارعت وزارة الداخلية السعودية إلى الرد؛ حيث أكدت على لسان مصدر أمني "عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء".

وأوضح المصدر، الإثنين، أنه "لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف: "سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس".

كان مجلس الوزراء السعودي وافق في 9 أبريل/ نيسان الماضي، على لائحة المحافظة على الذوق العام، بعد أيام من موافقة من مجلس الشوري عليها في 27 مارس/ آذار الماضي.

وحدد المجلس مدة 30 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لبدء العمل باللائحة. ونشرت الجريدة الرسمية القرار في 24 أبريل/ نيسان الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.