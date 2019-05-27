بغداد تضبط سيارة مفخخة لداعش على طريق أبو غريب

بغداد (العراق)/ أمير السعدي / الخليج 365

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، عن ضبط سيارة مفخخة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة أبو غريب غربي بغداد، كانت معدة لاستهداف العاصمة.

وقالت قيادة عمليات بغداد (تتبع لوزارة الدفاع) في بيان، إن "القوات الأمنية وخلال نصبها سيطرة (نقطة تفتيش) فجر اليوم على طريق أبو غريب، غربي بغداد، تمكنت من إحباط محاولة عصابات داعش الإرهابية لإدخال سيارة مفخخة نوع (كيا بستا) إلى بغداد".

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وأضافت أنه "تم تفكيك العجلة (السيارة) موقعياً دون وقوع أية خسائر".

وشهدت العاصمة العراقية في الأشهر الماضية استقرارا نسبيا في الوضع الأمني.

وبعد دحره نهاية 2017، لا يزال تنظيم داعش يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.