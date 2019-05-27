الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
استطاع الشاب القطري "فهد بادار" كأول عربي يصل إلى قمتَي "إيفرست" و"لوتسي" خلال الرحلة نفسها.
وقالت وزارة الثقافة والرياضة القطرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"؛ قالت أن "فهد بادار بات ثاني قطري يصل إلى قمة إيفرست، وأول عربي يصل إلى القمتين في نفس الرحلة".
وأصبح "بادار" أول عربي يدخل التاريخ بصحبة 30 شخصاً وصلوا إلى قمتَي إيفرست (أعلى جبل في العالم) ولوتسي (رابع أعلى جبل عالمياً) خلال 24 ساعة.
وكان الشاب القطري قد غرّد في الـ17 من مايو الجاري، في مستهل مغامرته الفريدة، عبر حسابه في "تويتر"، وتعهد برفع علم بلاده فوق القمتَين الجبليتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كأول عربي.. مغُامر قطري يصل قمتَي "إيفرست" و"لوتسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.