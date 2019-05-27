كأول عربي.. مغُامر قطري يصل قمتَي "إيفرست" و"لوتسي"

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

استطاع الشاب القطري "فهد بادار" كأول عربي يصل إلى قمتَي "إيفرست" و"لوتسي" خلال الرحلة نفسها.

وقالت وزارة الثقافة والرياضة القطرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"؛ قالت أن "فهد بادار بات ثاني قطري يصل إلى قمة إيفرست، وأول عربي يصل إلى القمتين في نفس الرحلة".

وأصبح "بادار" أول عربي يدخل التاريخ بصحبة 30 شخصاً وصلوا إلى قمتَي إيفرست (أعلى جبل في العالم) ولوتسي (رابع أعلى جبل عالمياً) خلال 24 ساعة.

وكان الشاب القطري قد غرّد في الـ17 من مايو الجاري، في مستهل مغامرته الفريدة، عبر حسابه في "تويتر"، وتعهد برفع علم بلاده فوق القمتَين الجبليتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.