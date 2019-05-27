- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
وضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه في حال وفاة المشترك والمشتركة يحق لأبنائهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم وفق ضوابط النظام.
كما بينت التأمينات -في تغريدة على حسابها في “تويتر” اليوم-: يجمع أفراد العائلة – عدا الأرملة – بين ما يستحق لهم في المعاش والأجر من العمل في حدود (3000) ريال.
وكانت المؤسسة قد قالت أمس: إنه يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً الحصول على المعاش.
كانت هذه تفاصيل خبر #التأمينات_الاجتماعية توضح استحقاق الأبناء بعد وفاة المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.