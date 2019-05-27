التأمينات_الاجتماعية توضح استحقاق الأبناء بعد وفاة المشترك

صحيفة الخليج الالكترونية

وضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه في حال وفاة المشترك والمشتركة يحق لأبنائهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم وفق ضوابط النظام.

كما بينت التأمينات -في تغريدة على حسابها في “تويتر” اليوم-: يجمع أفراد العائلة – عدا الأرملة – بين ما يستحق لهم في المعاش والأجر من العمل في حدود (3000) ريال.

وكانت المؤسسة قد قالت أمس: إنه يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً الحصول على المعاش.