وفاة 8 شبان بينهم سعوديون إثر “تصادم جماعي مروع” بالكويت

صحيفة الخليج الالكترونية

توفي 8 شبان بينهم سعوديون، صباح اليوم، في حادث مروع بالكويت، إثر تصادم بين أربع سيارات ودهس إحداها لجمع من الأشخاص المتواجدين في مكان الحادث.

وكشفت الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت، تفاصيل الحادث المروع موضحة أن الحادث نتج عن تصادم بالقرب من دوار في منطقة كبد، حيث تجمهر عدد من الأشخاص حوله قبل أن يتم دهسهم من قبل شخص آخر أتى مسرعًا بسيارته وأوقع عددًا من الوفيات والإصابات.

وتواجدت جميع الأجهزة الأمنية المعنية بالموقع فور تلقى البلاغ وجرت الاستعانة بالإسعاف الجوي والإطفاء، فيما بدأت جهات الاختصاص في تحقيق فوري لاتخاذ كافة الإجراءات للوقوف على أسباب الحادث.