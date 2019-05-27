نادي مصري يحرم #الاتفاق من هداف إفريقيا “الفتاك”

أبدى مسئولو نادي الاتفاق، رغبتهم في التعاقد مع التوغولي لابا كودجو، مهاجم فريق الكرة بنادي نهضة بركان المغربي، الذي فاز بالميدالية الفضية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، عقب الخسارة أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح.

وذكرت تقارير صحفية أن خالد البدل، رئيس الاتفاق، توجه إلى مصر، من أجل التفاوض على اللاعب وإقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق، حيث خطط الدبل لعقد جلسة مع وكيل اللاعب، وشقيقه، من أجل معرفة رغبات اللاعب المالية.

وفي المقابل، أعلن المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى، عن حصوله على توقيع لابا كودجو، للانضمام إلى الفريق المصري المتوج بالكونفدرالية، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا حسم الصفقة بشكل رسمي، وفق ما أكدته تقارير صحفية مصرية.

ولاقى مهاجم نهضة بركان، الذي نال لقب هداف الكونفدرالية بـ8 أهداف، وكان أحد العناصر الخطيرة في صفوف الفريق المغربي، منافسة قوية على التعاقد معه بين الاتفاق، والأهلي والزمالك المصريين، وأحد الأندية الفرنسية.