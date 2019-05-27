القادسية يتمسك بنجومه ويخطر “الثلاثة الكبار” برفض عروضهم

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صحيفة الخليج الإلكترونية
كشفت تقارير صحفية، اليوم “الإثنين”، عن رد مجلس إدارة نادي القادسية، على أندية النصر والاتحاد والأهلي في شراء عقود ثنائي فريق فارس الشرقية.
وكان ناديي النصر والاتحاد قد تقدما بعروض رسمية إلى إدارة نادي القادسية لشراء عقد المهاجم هارونا كمارا، في حين اهتم الأهلي بالمدافع محمد خبراني.
وأشارت التقارير الصحفية، أن إدارة مساعد الزامل أخطرت الأندية الثلاثة بخطابات كتابية، معلنه رفضها كافة العروض في التفريط في الثنائي.
خاض هارونا كمارا مع القادسية الموسم المنصرم من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 30 مباراة بواقع 1811 دقيقة، أحرز خلالها 7 أهداف وساهم في صناعة ثلاثة أخرة، في حين شارك خبراني في 26 مباراة بالدوري.
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