تصريح صادم من #توخيل يمهد لرحيل #مبابي و #نيمار عن #باريس_سان_جيرمان

خرج الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان بتصريحات صادمة، عن مستقبل ثنائي الفريق كيليان مبابي، ونيمار.

وكان الثنائي قد أثارا ضجة كبيرة مؤخرا بشأن مستقبلهما مع باريس سان جيرمان، فخرج مبابي بتصريح أعلن فيه رغبته في خوض تحدي جديد، فيما واصل نيمار أزماته مع توخيل وسافر إلى البرازيل بدون حصوله على إذن.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها “ديلي ميل” أنه لا يضمن بقاء نيمار ومبابي مع باريس خلال الموسم المقبل.

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وتابع أنه على الرغم من رغبته في استمرار الثنائي مع باريس، إلا أنه ليس ساذجا ليؤكد هذا الأمر.

وأضاف أن أمنيته كمدرب واضحة، هي بقاء جميع اللاعبين في باريس من أجل المنافسة على المشروع والعمل عليه الذي لم ينته بعد.

يذكر أن باريس سان جيرمان قام بتجديد تعاقده مع توخيل حتى عام 2022.

ويسعى ريال مدريد للظفر بخدمات الثنائي نيمار ومبابي في فترة الانتقالات من أجل العودة لمنصات التتويج بعد الموسم الكارثي الذي عانى منه الفريق.