جروس يرحل عن الزمالك.. ويتلقى عرضا سعوديا مغريا

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول، بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك، مساء الأحد، بلقب الكونفدرالية الإفريقية، بفوزه على نهضة بركان المغربي (5-3) بركات الترجيح، بعد انتهاء نتيجة مجموع لقاءي الذهاب والعودة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وانتقد مرتضى في تصريحات لإحدى الفضائيات المصرية، ما اسماه عناد جروس، متهما إياه بأنه لا يستمع لنصائح أي شخص، سواء في الإدارة أو الجهاز الفني.

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وأضاف رئيس الزمالك ساخرا، أنه إذا أبقى على جروس، على رأس القيادة الفنية للفريق، فسوف يصاب بالضغط والسكر والجلطة.

ومن ناحيته، كشف الإعلامي المصري خالد الغندور، عن تلقي جروس، عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية، لتولي قيادته بداية من الموسم الجديد.

وأشار الغندور، إلى أن العرض السعودي، يتراوح ما بين 16 إلى 17 مليون ريال، في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن جروس، خاض تجربة تدريبية سابقة في السعودية، وبالتحديد مع الأهلي، في الفترة من 2014 إلى 2017، قاده خلالها للتتويج بثلاثية الدوري وكأسي الملك وولي العهد.