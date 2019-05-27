رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر المنامة سيولد ميتا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" الذي ستستضيفه العاصمة البحرينية المنامة الشهر القادمة "سيولد ميتا".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول الليلة الماضية :"بعد أيام سيعقد مؤتمر في المنامة تحت ادعاء تحسين ظروف المعيشة لشعبنا، وقد رأينا العشرات من مثل هذه المؤتمرات، وكلها فشلت فشلا ذريعا، واليوم نقول إن مؤتمر المنامة سوف يولد ميتا".

وجددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس معارضتها الحاسمة لعقد مؤتمر المنامة، ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة فيه.

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وشددت اللجنة على أنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني، داعية جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة إلى إعادة النظر في مواقفها.

وتم في وقت سابق من الشهر الجاري إعلان أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" سيُطلق الشهر المقبل. وجاء في بيان مشترك أن البحرين ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، وذلك في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من حزيران/يونيو القادم.