ترحيب فلسطيني برفض التشيك نقل سفارتها إلى القدس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بموقف جمهورية التشيك، الرافض لنقل سفارة بلادهم من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وثمّنت "الخارجية"، في بيان صحفي، التزام التشيك بالقرارات الدولية والقانون الدولي، والتزامها بموقف الاتحاد الاوروبي المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس.

ويوم السبت الماضي، جدّد رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، رفض بلاده، نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك التزامًا بالقرارات الأممية.

وفي أبريل 2018، أكد بابيش أن سفارة تشيك لدى إسرائيل لن تنتقل إلى القدس، لأن ذلك يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

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لكن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وعد في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي، في نوفمبر الماضي، بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة.

وتحاول إسرائيل إقناع الدول التي تربطها معها علاقات دبلوماسية، بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس.

ونقلت كل من الولايات المتحدة، وغواتيمالا سفارتيها رسميًا من تل أبيب إلى المدينة المحتلة في مايو الماضي.