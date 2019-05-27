إنستجرام سرب أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني

قال أحد الباحثين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات إن موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام سرب بيانات اتصالات عدد كبير من المستخدمين بما فيها أرقام هواتفهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في التكنولوجيا عن ديفيد ستاير خبير البيانات، رصد شفرة مصدر لحسابات بعض مستخدمي إنستغرام، بما في ذلك معلومات عن اتصالاتهم عند تحميل الحساب على صفحة متصفح الإنترنت، مشيراً إلى أنه أبلغ إنستغرام بالاكتشاف في وقت سابق من العام الحالي.

يذكر أن بيانات اتصالات المستخدمين لا تظهر على صفحة بيانات المستخدم، بل تظهر على نسخة الكمبيوتر الشخصي من موقع إنستغرام، رغم أن تطبيق الخاص بالموقع يستخدم هذه البيانات في التواصل مع المستخدم.

وقال ستاير إن هذه الثغرة أدت الى تسرب معلومات آلاف المستخدمين وبينهم أفراد وشركات وعلامات تجارية شهيرة، مضيفاً أن وضع معلومات اتصالات المستخدم في شفرة المصدر، يتيح للقراصنة سرقة هذه المعلومات، وتجميعها فيما يشبه قائمة أرقام الهاتف.

من ناحيتها قالت ستيفاني أوتواي المتحدثة باسم إنستغرام، إن "معلومات الاتصالات التي اكتشفت في هذه الحالة ليست معلومات سرية، لكن معلومات اتصال أي عضو في مجتمع إنستغرام يمكن عرضها إذا اختار المستخدم تغيير حسابه إلى حساب تجاري".