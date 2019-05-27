وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": فقد قرر الملك سلمان صرف المكافأة، "لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 2017 – 2018".
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه نتج عن جهود منسوبي ديوان المراقبة الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، أو تفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات.
وأضافت أن "مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي المذكور بلغ نحو 17.328 مليار ريال (4.6 مليار دولار)".
بدوره، وجه رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة، الشكر والتقدير للمك سلمان على تفضله بالموافقة على صرف هذه المكافأة التشجيعية السخية لأبنائه المخلصين من منسوبي الديوان، ودعمه وتشجيعه المتواصل لهذا الجهاز الرقابي، وحرصه الدائم على تمكين الديوان من النهوض بالدور المنوط به وأداء مسؤولياته بأعلى مستويات الجودة المهنية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل من الملك سلمان... صرف مكافأة بأكثر من 18 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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