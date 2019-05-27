حاكم مصرف لبنان: هناك إشارات إيجابية في إصلاحات الموازنة وقطاع الكهرباء

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلامة، القول إن "الاستقرار مستمر في الليرة والسوق المالية".
© Sputnik . Zahra Al-Amir
والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند مستواها الحالي منذ أكثر من عشرين عاما.
وحث الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين على تقديم التضحيات لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية.
ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ تبلغ ديونها نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
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