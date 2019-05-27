الإمارات تمنح إجازة أسبوع لموظفيها في عيد الفطر

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وقالت إن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي، ستكون ابتداء من يوم الأحد 2 يونيو/حزيران المقبل ولمدة أسبوع، على أن تستأنف الدولة الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم"
© AP Photo / Nariman El-Mofty
وستكون إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الإمارات أقصر من القطاع الحكومي، إذ ستكون في الفترة من الاثنين الثالث من يونيو المقبل (29 رمضان الجاري) وحتى الخميس السادس من الشهر نفسه.
وجاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.
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