دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بسبب هذه الميزة.. سناب شات مُتهم بالتجسس على مستخدميه

أفادت تقارير صحفية عالمية مواجهة موظفي تطبيق سناب شات ـ لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة ـ اتهامات بالتجسس على مستخدميهم عبر الأدوات الداخلية التي تُتيح لهم الوصول إلى المعلومات الخاصة بهم.

أهم ما كشفته سناب شات من مزايا جديدة في مؤتمر Snap Partner Summit alqiyady 1 أهم ما كشفته سناب شات من مزايا جديدة في مؤتمر Snap Partner Summit

شاهد أيضاً: أهم ما كشفته سناب شات من مزايا جديدة في مؤتمر Snap Partner Summit

وحسبما أورد تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فأن بعض موظفي تطبيق سناب شات بإمكانهم الوصول لميزة SnapLion التي تم تصميمها لجمع المعلومات عن المستخدمين بناء على أمر من سلطات القانون.

تعرف على مفاجأة تطبيق سناب شات لحاملي هواتف أندرويد alqiyady 1 تعرف على مفاجأة تطبيق سناب شات لحاملي هواتف أندرويد

شاهد أيضاً: تعرف على مفاجأة تطبيق سناب شات لحاملي هواتف أندرويد

Advertisements

ويُشير التقرير إلى أن موظفي سناب شات يحققون مكاسب شخصية من تجسسهم على معلومات المستخدمين: مثل مكان التواجد، الصور المحفوظة، أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.المزيد:

صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب!

بالصور: مشاهير تربعوا على عرش الأناقة في هوليوود في 2014

بالصور: تعرف على أفضل 8 صالات رياضة يمتلكها المشاهير

أجمل صور النجوم والمشاهير عندما كانوا أطفالاً صغاراً

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي