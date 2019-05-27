بسبب هذه الميزة.. سناب شات مُتهم بالتجسس على مستخدميه

أفادت تقارير صحفية عالمية مواجهة موظفي تطبيق سناب شات ـ لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة ـ اتهامات بالتجسس على مستخدميهم عبر الأدوات الداخلية التي تُتيح لهم الوصول إلى المعلومات الخاصة بهم.
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وحسبما أورد تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فأن بعض موظفي تطبيق سناب شات بإمكانهم الوصول لميزة SnapLion التي تم تصميمها لجمع المعلومات عن المستخدمين بناء على أمر من سلطات القانون.
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ويُشير التقرير إلى أن موظفي سناب شات يحققون مكاسب شخصية من تجسسهم على معلومات المستخدمين: مثل مكان التواجد، الصور المحفوظة، أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.المزيد:
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