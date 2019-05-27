الزوارق الحربية الإسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن "زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالي 335 مترًا."
وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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