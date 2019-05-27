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الزوارق الحربية الإسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لزوارق حربية إسرائيلية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكها للمياه الإقليمية اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لا سيما القرار رقم 1701.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن "زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالي 335 مترًا."

وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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