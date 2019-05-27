الزوارق الحربية الإسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لزوارق حربية إسرائيلية

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن "زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالي 335 مترًا."

وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.