شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. معتمرة ترتدى ملابس إحرام الرجال داخل الحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مقطع فيديو متداول على الإنترنت الجدل حول معتمرة ترتدى ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكى، بينما تجمع حولها رجال الأمن، فى محاولة لفهم الموقف.
وحسب موقع روسيا اليوم، أظهر المقطع امرأة بملابس إحرام الرجال، بلا غطاء رأس، وكتف عار، فى صحن المطاف، فيما لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا.
وجاءت التعليقات على الفيديو مستغربة الموقف في هذا المكان المقدس، بينما علق البعض على أن المرأة ربما لا تعرف سنن العمرة، واستنكر البعض الآخر كيف لم يخبرها أحد بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. معتمرة ترتدى ملابس إحرام الرجال داخل الحرم المكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.