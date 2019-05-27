- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تنعقد على مدار يومين.. تعرف على القضايا المطروحة فى قمم مكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مكة المكرمة، 3 قمم، يومى الخميس والجمعة القادمين، هم القمة العربية الطارئة التى دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك القمة الخليجية، والقمة الإسلامية، وذلك على مدار يومين، لمناقشة العديد من الملفات والتحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط .
يوم الخميس المقبل الموافق 30 مايو سيشهد قمتين فى يوم واحد، القمة الأولى وهى القمة العربية الطارئة التى دعا اليها الملك سلمان بن عبد العزيز، والثانية هى القمة الخليجية لبحث العديد من القضايا ومنها تداعيات الهجوم على سفن تجارية فى مياه عمان، وهجوم الحوثى على محطتى ضخ تابعتين لشركة ارامكو، وتعزيز الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، بحضور الدول الاعضاء بمجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية.
ويوم 31 مايو ستعقد القمة الخليجية بحضور ممثلين عن 27 دولة، حيث تبحث القمة تطورات القضية الفلسطينية، وتعزيز وحدة الدول الأعضاء، وتحقيق الاستقرار والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر تنعقد على مدار يومين.. تعرف على القضايا المطروحة فى قمم مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.