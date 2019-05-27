فلسطين ترحب بقرار التشيك عدم نقل سفارتها إلى القدس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، بموقف جمهورية التشيك، الرافض لنقل سفارة بلادهم من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وثمّنت "الخارجية"، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، "التزام التشيك بالقرارات الدولية والقانون الدولي، والتزامها بموقف الاتحاد الاوروبي المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس".

والسبت، جدّد رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، رفض بلاده، نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك التزامًا بالقرارات الأممية.

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وفي نيسان/أبريل 2018، أكد بابيش أن سفارة تشيك لدى إسرائيل "لن تنتقل إلى القدس، لأن ذلك يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

لكن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وعد في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في نوفمبر/ تشرين ثان، بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة.

وتحاول إسرائيل إقناع الدول التي تربطها معها علاقات دبلوماسية، بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس.

ونقلت كل من الولايات المتحدة، وغواتيمالا سفارتيها رسميًا من تل أبيب إلى المدينة المحتلة في مايو/ أيّار الماضي.

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