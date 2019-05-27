"العدل والإحسان": منع الاعتكاف في 15 مسجدا شرقي المغرب

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

قالت جماعة العدل والإحسان (كبرى الجماعات الإسلامية بالمغرب) إن السلطات المغربية تدخلت، السبت والأحد، لمنع الإعتكاف ب 15 مسجدا شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان لها، نشرته في وقت متاخر من ليلة الأحد/الإثنين، على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو تبين تدخل السلطات لمنع أعضاء الجماعة من الاعتكاف.

وقال البيان إن “السلطات منعت الاعتكاف في كل من وجدة وبركان وزايو وتاوريرت ومداغ، وهو ما جعل المعتكفين ينظمون وقفات احتجاجية بهذه المدن”.

وعرفت السنوات القليلة الماضية حوادث مشابهة في عدد من المساجد بالمملكة، لمنع المنتسبين للجماعة من الاعتكاف خلال رمضان.

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وتشترط وزارة الأوقاف المغربية الحصول على ترخيص مسبق منها، للاعتكاف في المساجد.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من السلطات المغربية، بخصوص هذا المنع.

ويقصد بالاعتكاف "مكوث المعتكف في مسجد للصلاة والذكر والدعاء وكذا تلاوة القرآن، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان".

وتعتبر السلطات الجماعة "محظورة"، فيما تقول "العدل والإحسان" إنها حصلت على ترخيص رسمي في الثمانينات.

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