تعرف على #أسعار_الذهب اليوم الإثنين

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 22 رمضان 155.02 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 142.10 ريال. أما أسعار الذهب اليوم 22 رمضان لعيار 22 فسجلت 135.65 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 116.27 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 90.43 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب 22 رمضان عيار 12 فسجلت 77.51 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,821 ريالاً، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,085 ريالاً، وأخيراً سجلت أسعار كيلو الذهب 155,020 ريال.

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