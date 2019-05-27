النفط يتراجع.. و #برنت عند 68 دولار

الخليج - رويترز

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة الخسائر من الأسبوع الماضي عندما نزل الخام لأدنى مستوياته هذا العام نتيجة مخاوف من أن تتسبب الحرب التجارية الصينية الأمريكية في تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، وذلك بالرغم من أن تخفيضات في المعروض تقودها أوبك قدمت بعض الدعم للأسعار.

وبحلول الساعة 05:41 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 58.24 دولار للبرميل بانخفاض 39 سنتا أو 0.7 بالمئة عن آخر تسوية، وبلغ عقد أقرب استحقاق لخام القياس العالمي “برنت” 68.58 دولار للبرميل بتراجع 11 سنتا أو 0.2 بالمئة عن آخر إغلاق.

وسجلت أسعار الخامين الأسبوع الماضي أكبر انخفاض هذا العام وسط مخاوف من أن النزاع التجاري الأمريكي الصيني قد يسرع من وتيرة تباطؤ الاقتصاد العالمي.