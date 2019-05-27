الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرورة

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة شرورة بمنطقة نجران وتستمر حتى الساعة الـ 10 صباحاً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.