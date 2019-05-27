شكرا لقرائتكم خبر عن مجون وخمور في حفل راقص ببريدة.. الحكم على 20 رجلاً وامرأة بالسجن والغرامة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - بريدة:
أصدرت المحكمة الجزائية في بريدة وفي غضون 48 ساعة مجموعة من الأحكام بحق 20 مواطنا من الرجال والنساء أقاموا حفلا ماجنا وسهرة راقصة وكان بحوزتهم شراب مسكر.
وأصدرت المحكمة في القضية المحالة لها من النيابة العامة أحكاماً متفاوتة بحقهم تراوحت بين السجن 4 أشهر و 11 شهراً وغرامات مالية متفاوتة أقلها 20 ألف ريال، وأشارت مصادر إلى أن أكبر المقبوض عليهم بلغ عمره ٤٧ عاماً بينما أصغرهم حدَث.
وأضافت أنه تم إيقاف جزء من عقوبة السجن لردعهم عن معاودة فعلهم واستصلاحاً لهم. وأنجزت المحكمة القضية ونظرتها خلال يومي عمل تخللها الاستجواب والمرافعة وإصدار الأحكام. حسب “الوطن”.
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