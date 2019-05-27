شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة مياه بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

انتشلت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة جثة عامل (فلبيني الجنسية) في العقد الرابع من العمر من بين أجزاء مضخة بشيب مصلحة المياه في حي العزيزية أثناء قيامه بأعمال صيانة المضخات.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ وقال إنه ورد بلاغ مساء أمس الأحد قرب الساعة 11 مساء عن حادث احتجاز عامل (فلبيني الجنسية) يبلغ من العمر ٤١ عاماً داخل خزان بشيب مصلحة المياه بحي العزيزية.

وأضاف، أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح احتجاز العامل بين أجزاء المضخة في أثناء القيام بأعمال صيانة المضخات؛ مشيراً إلى أنه تم إخراجه متوفى -تغمده الله بواسع رحمته- مؤكداً أنه تمّ تسليم الحادثة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.