مرسيدس بنز تستدعي سيارات في الصين.. تعرف على السبب

بدأت شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات باستدعاء 6406 سيارات مستوردة في الصين بسبب مشكلة في قفل مقعد الراكب الأمامي، وفقا لما ذكره منظم السوق الصيني، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت وكالة شينخوا الصينية: "يشمل الاستدعاء المقدم من شركة مرسيدس بنز، سياراتها المستوردة من فئة (سي) التي تم تصنيعها بين عامي 2015 و2017 والسيارات من فئة (إي) المصنعة بين عامي 2016 و2017، طبقا لمصلحة الدولة لتنظيم السوق".

وتضيف: "قد لا يتم تثبيت مسند الظهر لمقعد الراكب الأمامي في السيارة المتضررة في مكانه بشكل صحيح، وبالتالي لن يكون بإمكانه توفير الدعم الكافي للراكب في حالة حدوث تصادم، مما يزيد من خطر حدوث إصابات".

وستقوم الشركة بفحص حالة قفل السيارات المتأثرة واستبدال الأجزاء التالفة إذا لزم الأمر.

وفي بيان منفصل، استدعت الشركة أيضا 42 سيارة من فئة "إي" وفئة "أس" تم تصنيعها في عام 2018 بسبب خلل في حزام المقعد.