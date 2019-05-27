الصين تستهدف بيع 28 مليون سيارة في 2019

أظهر تقرير صادر عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أنه من المرجح ارتفاع مبيعات السيارات في الصين إلى نحو 28.1 مليون وحدة، خلال العام الجاري، دون تغيير عن مستوى 2018، وفقا للعين الإخبارية.

وقال التقرير إن مبيعات سيارات الركاب ستصل إلى نحو 23.7 مليون وحدة خلال العام الجاري، وهو عدد مماثل مقارنة بالعام الماضي.

وأشار التقرير إلى إمكانية ارتفاع مبيعات سيارات الطاقة الجديدة لهذا العام إلى 1.6 مليون وحدة ارتفاعاً من 1.26 مليون وحدة في عام 2018، بزيادة قدرها نحو 27%.

وعلى الرغم من انخفاض مبيعات السيارات في الصين بنسبة 2.8% إلى 28.08 مليون وحدة في العام الماضي، لكن الصين لا تزال تمثل 30.6% من السوق العالمية، حسبما ذكر التقرير.

وحتى نهاية العام الماضي، ظلت الصين أكبر سوق للسيارات في العالم لمدة 10 سنوات متتالية.

وقال التقرير إن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة قفزت بنسبة 61.7% في العام الماضي إلى 1.26 مليون وحدة، على خلفية السياسات التفضيلية الحكومية، بما يمثل 60% من المبيعات العالمية لسيارات الطاقة الجديدة.

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يذكر أن مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، تراجعت بنسبة 14.6% في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتسجل تراجعاً للشهر العاشر على التوالي.

وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين إن المبيعات هبطت إلى 1.98 مليون سيارة.

وجاء ذلك إثر هبوط بنسبة 5.2% في مارس/آذار و14% في فبراير/شباط، فضلا عن تسجيل أول انكماش سنوي منذ التسعينيات في العام الماضي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتخفض شركات صناعة السيارات الأسعار في الصين بعد أن طبقت الحكومة تخفيضات ضريبية لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

لكن الاتحاد ذكر أن مبيعات السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة تظل النقطة المضيئة، ارتفعت 18.1% في أبريل/نيسان إلى 97 ألف سيارة.

وزادت مبيعات هذا النوع من السيارات نحو 62% العام الماضي رغم انكماش سوق السيارات بشكل عام.