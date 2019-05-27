"فيسبوك" يرفض حذف فيديو لرئيسة مجلس النواب الأمريكي

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها لن تحذف فيديو تم التلاعب في محتواه لرئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، قائلة إنه لا توجد سياسة تحدد أن المحتوى في موقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون دقيقا.

وتظهر بيلوسي في مقطع الفيديو وكأنها تتلعثم في الكلام كما لو كانت في حالة سكر أو مختلة عقليا .

وتفيد وكالة أنباء بلومبيرغ بأن شخصا ما قام بحذف مقطع جزء من خطاب لها كانت تتحدث فيه بطريقة طبيعية، وغيّر سرعة المقطع ونغمة صوت بيلوسي.

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وتصدر وسم يطالب بحذف الفيديو وذلك بعد رفض موقع التواصل الاجتماعي حذف الفيديو المفبرك.

وكان محامى ترامب الشخصي رود جولياني، من بين أنصار الرئيس الأميركي الذين نشروا الفيديو، فنشر لينك للفيديو فى تغريدة على توتير قبل أن يحذفه لاحقا، وصاحبه بتعليق "ما خطب نانسي بيلوسي؟ طريقتها فى الخطاب غريبة".

وقد نشر الفيديو على صفحة للمحافظين على فيسبوك تسمى "واتشدوغ" وتمت مشاهدته 2.6 مليون مرة ومشاركته 46 ألف مرة وصحبه 28 ألف تعليق. وفى منشورات لاحقة، سألت صفحة المحافظين على فيس بوك عما إذا كان ينبغي إسقاط بيلوسي.