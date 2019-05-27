لوحة مفاتيح آيفون.. أسرار وحيل خفية

تعد لوحة مفاتيح هواتف آيفون من الأمور الضرورية، فبدونها لا يمكن التواصل مع الآخرين أو استخدام مزايا الهاتف، وفقا للعين الإخبارية.

وتحتوي لوحة مفاتيح آيفون على العديد من الأسرار والحيل الخفية التي قد لا يعرف عنها المستخدم شيئا.

تتضمن لوحة مفاتيح هاتف آيفون اختصارات مفيدة جدا أثناء الكتابة الطويلة حيث يمكن إضافة النقطة آخر السطر بشكل تلقائي بعد الانتهاء من كتابة كل سطر، وتظهر أكثر من ميزة للمساعدة في الكتابة الطويلة.

يمكن تفعيل الميزة من خلال النقر مرتين على زر المسافة، سيؤدي هذا إلى تفعيل النقطة في نهاية السطر.

ويتم تأكيد هذه الميزة في لوحة المفاتيح بشكل دائم من خلال الذهاب إلى "الإعدادات"، ثم "عام" ثم "لوحة المفاتيح"، والتأكد من أن خيارات "الكتابة بالأحرف الكبيرة التلقائية" وأن "النقطة" مفعلة.

قد تبدو الميزة بسيطة لكنها مفيدة جداً عندما يتعلق الأمر بكتابة رسائل طويلة.

Advertisements

إذا كنت تستخدم جهاز آيفون من أجل تسهيل التواصل مع العمل، فهذا يعني أنك تكتب الكثير من النصوص وقد تكون الكتابة مزعجة من خلال الهاتف، لكن هناك طريقة لتسريع الأمر، باستخدام ميزة "استبدال النص"، ستتمكن من توسيع اختصارات النص إلى جمل أو كلمات أو جمل كاملة.

يمكن تفعيل الخاصية من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم عام ثم لوحة المفاتيح ثم استبدال النص، بعدها اضغط على زر (+) لإضافة اختصار جديد واكتب العبارة التي تستعملها بكثرة في الاختصارات ثم احفظها.

إحدى الميزات التي لا يعرفها الكثير من مستخدمي هواتف آيفون هي ميزة Shake to Undo، ففي حال كتبت نصوصا وحذفتها بالخطأ، فكل ما عليك فعله هو هز الجهار بشكل قوي قليلا وستظهر نافذة تسألك عما إذا كنت ترغب في التراجع عن الخطوة الأخيرة.

لوحة مفاتيح هواتف آيفون رائعة ومفيدة، لكنها ليست الخيار الوحيد، حيث يدعم نظام التشغيل iOS الآن لوحات مفاتيح تابعة لأنظمة أخرى وبعضها يستحق المحاولة مثل لوحة مفاتيح Gboard من Google التي تحتوي على شريط بحث Google مدمج، ودعم GIF، وبحث Emoji.

لتفعيل الخاصية، قم بتنزيل تطبيق لوحة المفاتيح من متجر التطبيقات وانتقل إلى الإعدادات ثم لوحة المفاتيح ثم أضف لوحة مفاتيح لتفعيلها، بعدها قم بالضغط على أيقونة Globe من لوحة المفاتيح للتبديل.