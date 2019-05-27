جوجل تنافس أبل وسامسونج بهاتفين جديدين

إذا لم تكن من مستخدمي آي فون أو غير مهتم باقتناء هواتف سامسونج، قد توفر جوجل خياراً أفضل لك؛ حيث برزت تشكيلة Google Pixel كمنافس حقيقي لأفضل هاتف ذكي يمكنك شراؤه، وفقا للعين الإخبارية.

وعلى الرغم من أن Google طرحت مؤخراً الهواتف الذكية Pixel 3a و3a XL والتي وصفها المستخدمون بأنها صديقة الميزانية؛ حيث لا يتعدى سعر الهاتف 400 دولار و480 دولاراً على التوالي، فإن العديد من المعجبين بنظام أندرويد ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق هواتفها الذكية Pixel 4 وPixel 4 XL الراقية.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي إنه من المقرر إصدار Pixel 4 و4 XL في وقت لاحق من هذا العام، بعد كثير من الشائعات والتساؤلات التي تدور حول وقت طرح الهاتفين في السوق، ومقدار التكلفة.

على الرغم من عدم وجود يقين حول تاريخ إصدار Google Pixel 4 حتى الآن، إلا أن تقرير بيزنس إنسايدر توقع أن يكون الخريف المقبل هو موعد الطرح النهائي، وذلك استناداً إلى خطط طرح منتجات جوجل المشابهة العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتفين في أوائل أكتوبر، والطرح الفعلي بعد بضعة أسابيع من الإعلان، تماماً كما حدث عند إطلاق هواتف Pixel 3 في 9 أكتوبر وتوفيرها لاحقاً في المتاجر في 1 نوفمبر.

ويبدو أن جوجل ترغب في مواكبة تطورات التصميم والتقنية الخاصة بشركتي أبل وسامسونج، لذلك من المتوقع أن يُطرح هاتف بيكسل الجديد بدون "حواف" بحيث تتسع شاشته على كامل أطراف الموبايل.

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وستكون هناك كاميرا ثانية في الخلف للتصوير الفوتوغرافي، وكشفت التقارير أن كلاً من Pixel 4 وPixel 4XL سيحتويان على أحدث معالجات كوالكوم سناب دراجون، وإمكانية الشحن اللاسلكي، والخصائص المقاومة للماء.

وقال تقرير بيزنس إنسايدر: "إذا كانت تقنية وتصميم هواتف Pixel الجديدة مضبوطة لتتناسب مع تقنية أبل وسامسونج عندئذٍ يمكننا فقط أن نتوقع أن يكون السعر أيضاً على قدم المساواة، وهذا يعني أن أحدث هاتف بيكسل سيكون مكلفاً للغاية، مع اقتراح الخبراء بسعر يبدأ من 799 دولاراً على الأقل، وبطبيعة الحال سيكون جهاز Pixel 4 XL أعلى تكلفة، نظراً لحجمه الأكبر وكاميراته الإضافية وعمر البطارية الأطول - ويمكن أن يبدأ هذا الطراز بحوالي 899 دولاراً.

وللناس الذين يتطلعون إلى الوصول لذاكرة الوصول العشوائي الإضافية والتخزين، من المحتمل أن ترتفع الأسعار بمئات الدولارات الأخرى، لكن الخبر السار هو أنه سيتم خفض أسعار بيع الأجيال الأقدم من بيكسل كنتيجة للإصدار الجديد.

يمكنك حالياً شراء Pixel 3 وPixel 3 XL المتطورة التي تم إصدارها في عام 2018، أو يمكن شراء هواتف Pixel 3a و3a XL الصديقة للميزانية التي تم إصدارها حديثاً بسعر أقل بكثير.

وتبدأ هواتف سلسلة Pixel 3a بسعر 399 دولاراً و479 دولاراً فقط، وهو سعر أرخص كثيرا مقارنة بعلامات تجارية أخرى بنفس المواصفات تتراوح بين 799 إلى 899 دولاراً.