دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي دولورس الشلة أول امرأة عربية تتسلق قمة إيفرست من جرفها الشمالي

أعلنت المدينة المستدامة، أول مجتمع مستدام قيد التشغيل بالكامل في منطقة الشرق الأوسط من تطوير شركة "دايموند ديفلوبرز"، عن نجاح ممثلة علامتها التجارية دولورس الشلة -من أبوين أردني وصربية- بتحقيق إنجاز تاريخي لكونها أول شخص أردني وثاني شخص صربي يتسلق جبل إيفرست من أصعب جهاته؛ الجرف الشمالي.

وتنطوي هذه الجهة على تحديات أكبر للمتسلقين، حيث تم تسجيل أعلى نسبة وفيات فيها بسبب ارتفاع أماكن التخييم وصعوبة إمكانية الإنقاذ بالحوامات. وقدمت المدينة المستدامة الدعم الكامل للشلة في جميع مراحل مهمتها.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة "دايموند ديفلوبرز": "تحدّت دولورس الشلة جميع الصعاب وغيرت المفاهيم النمطية في خوضها لهذه المغامرة. وكانت غايتها من هذا الإنجاز تسليط الضوء على أهمية الاستدامة البيئية، كما أنها أصبحت رمزاً لحركة تمكين المرأة العربية التي تشهدها منطقتنا حالياً. وقد أثبتت للعالم أجمع، عبر تسلقها لأعلى قممه ومن جرفها الشمالي المحفوف بالمخاطر، أننا بالعزيمة قادرون على مواجهة جميع التحديات بما فيها تأثير تغيرات المناخ. ونحن في ’دايموند ديفلوبرز‘ نؤكد من خلال دعمنا للشلة على التزامنا بدعم تمكين المرأة والشباب، والتركيز على حقوق المرأة في التعليم وغيره، فضلاً عن تسليط الضوء على رسالة المجتمعات المستدامة".

© alqiyady دولورس الشلة أول امرأة عربية تتسلق قمة إيفرست من جرفها الشمالي

من جانبها، قالت الشلة: "أنا في غاية الامتنان لدعم المدينة المستدامة، التي أعتبرها بيتي في دبي، والمجتمع الذي أفتخر باهتمامه وسعيه لتشجيع العيش المستدام. كانت غايتي من تسلق الجرف الشمالي لقمة إيفرست أن أسلط الضوء على أهمية تبني ممارسات الاستدامة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، مع التأكيد على اتباع أساليب حياة صحية تتناغم مع الطبيعة. لقد واجهتُ تحدياً شاقاً للغاية، خصوصاً أنني اخترت التسلق من جهة الجرف الشمالي، حيث تطلب الأمر المزيد من الدقة في تقنيات التسلق بسبب صعوبة تلك المنطقة وقسوة مناخها.

وتأمل الشلة أن يشكّل هذا الإنجاز الذي حققته مصدر إلهامٍ لجيل الشباب العربي لتحدي أنفسهم وتبني القضايا النبيلة التي تؤثر في المجتمع، لأن كل تحدٍّ يواجهه الانسان يزيده نضجاً ويطور شخصيته.

ومن الإنجازات السابقة للشلة أنها أول عربية تتسلق قمة ماناسلو في جبال الهيمالايا، ثامن أعلى جبل في العالم بارتفاع 8,156 متر فوق مستوى سطح البحر، والذي يعتبر رابع أخطر جبل للتسلق بسبب مخاطر حدوث الانهيارات الثلجية.

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كما تسلقت قمة ميرا في نيبال التي يبلغ ارتفاعها 6,476 متراً؛ وقمة جبل كيليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا بارتفاع 5,895 متراً فوق مستوى سطح البحر؛ وجبل إلبروس، الأعلى في أوروبا بارتفاع 5,642 متراً فوق مستوى سطح البحر.

تعمل دولورس الشلة بجد مع المدينة المستدامة للتوعية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك تغير المناخ، والمجتمعات والمدن المستدامة، والمساواة بين الجنسين.

© alqiyady دولورس الشلة أول امرأة عربية تتسلق قمة إيفرست من جرفها الشماليالمزيد:

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