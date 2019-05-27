شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم غرفة زراعية جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الاثنين، غرفة زراعية فى قرية شوشحلة فى بلدة الخضر جنوب بيت لحم . وأفاد الموطن مهند صلاح لوكالة وفا، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت القرية، وهدمت غرفة زراعية تعود للمواطن محمد أحمد صلاح . Advertisements يشار إلى أن قرية شوشحلة تتعرض منذ فترة إلى هجمة من قبل الاحتلال، وقبل نحو شهر تم هدم عدد من الغرف الزراعية بهدف تفريغها من سكانها .

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