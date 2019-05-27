شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: مقتل وإصابة 27 طفلا باليمن خلال الأيام العشرة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن 27 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح فى أعمال العنف باليمن خلال الأيام العشرة الماضية.

وقالت المديرة التنفيذية "لليونيسف" هنريتا فور- فى بيان اليوم الاثنين، نقله راديو (سوا) الأمريكى - إن " 7 أطفال قتلوا يوم الجمعة الماضية خلال هجوم استهدف محطة وقود فى مديرية ماوية بمحافظة تعز جنوب غربى اليمن، فضلا عن سقوط آخرين فى صنعاء نتيجة القصف".

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وأضافت أن "هذا الهجوم رفع عدد الأطفال الذين قتلوا وجرحوا جراء تصاعد موجة العنف خلال الأيام العشرة الماضية إلى 27 طفلا"، موضحة أن هذه الأرقام هى فقط التى تمكنت الأمم المتحدة من تأكيدها .

واعتبرت أنه "لا مكان آمنا للأطفال فى اليمن، فالنزاع يلاحقهم فى كل مكان سواء فى بيوتهم ومدارسهم وأماكن لعبهم"، داعية الأطراف المتحاربة، ومجلس الأمن، والمجتمع الدولى إلى العمل على إنهاء هذا الصراع، وحماية الأطفال فى جميع الأوقات وإبعادهم عن أى ضرر .