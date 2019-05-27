شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى محافظة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى اليمن اليوم الاثنين، على مواقع جديدة فى مديرية الزاهر فى محافظة البيضاء؛ عقب مواجهات مع مليشيات الحوثى الموالية لإيران .

وقالت مصادر عسكرية ـ حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" ـ أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية سيطرت على مواقع للمتمردين الحوثيين فى تبتى الحمرا والقناصين، ومواقع أخرى، عقب معارك خلفت قتلى وجرحى، وأسر أحد المقاتلين الحوثيين، إضافة إلى تدمير آلية عسكرية تابعة لهم .

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من ناحية أخرى، استهدفت ميليشيات الحوثى المناطق السكنية فى مدينة الضالع جنوبى اليمن بصاروخ بالستى، ما أسفر عن أضرار فى بعض المبانى السكنية.

وفى الوقت نفسه، أعلنت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة والحزام الأمنى تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة فى منطقة شخب بمديرية قعطبة فى الضالع، مضيفة أن القوات استعادت السيطرة على مواقع عدة فى مديرية قعطبة، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى فى صفوف المتمردين، كما أسرت القوات قائد سلاح المدفعية التابع للحوثيين.