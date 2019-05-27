فايرفوكس الجديد يعزز من خصوصية المستخدم

أطلقت شركة موزيلا إصداراً جديداً من متصفحها الشهير فايرفوكس يوفر للمستخدم العديد من الوظائف المتطورة للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، ويحظر الإصدار 67.0 الجديد، التتبع المعروف باسم Fingerprinting، وتعدين العملات الرقمية Cryptomining.

وأوضحت الشركة أن خيارات الخصوصية الجديدة توجد في قائمة الإعدادات تحت بند الخصوصية والأمان، ويمكن للمستخدم وتحت بند حظر المحتوى الموجود في علامة التبويب التخصيص، حظر تعدين العملات الرقمية، وبصمة الأصابع، أو المُعرف.

وتعد تقنية Fingerprinting وسيلة متطورة ومعقدة للغاية لتتبع سلوك المستخدم على الإنترنت، بإنشاء بصمة أصابع رقمية، تحدد بواسطتها هوية المستخدم على الإنترنت، وتمكن الشركات من تحليل سلوكيات تصفح الويب دون رغبة المستخدم، وعادة ما تضمن البرامج النصية الخاصة Fingerprinting بشكل غير ظاهر في العديد من مواقع الويب.

وتقام بصمة الأصابع الرقمية من خلال صورة لتهيئة الحاسوب، وبالتالي يمكن للأطراف الأخرى تتبع المستخدم، حتى عند حذف ملفات تعريف الارتباط "ملفات الكوكيز" بصورة منتظمة.

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ويهدف تعدين العملات الرقمية Cryptomining إلى الاستفادة من قدرات الحواسيب الخاصة لإنشاء ما يعرف باسم العملات المشفرة، وتؤدي مثل هذه العمليات إلى إبطاء وتيرة عمل الحواسيب.

وبالإضافة إلى ذلك يتيح الإصدار الجديد من متصفح فايرفوكس تخزين كلمات المرور في الوضع الخاص، ويتمكن المستخدم أيضاً من تحديد نوعية الأدوات الإضافية Add-ons التي يرغب في تفعيلها أو تعطيلها، ويستفسر المتصفح عن ذلك في كل مرة تثبت فيها أداة إضافية جديدة.

كما تعطل الأدوات الإضافية في الوضع الخاص بشكل افتراضي، وأكدت الشركة أن متصفح فايرفوكس الجديد يحمل مواقع الويب بصورة أسرع، كما تُحول علامات التبويب غير المستخدمة لفترة طويلة إلى وضع الاستعداد Stand-by، إذا ما اكتشف المتصفح أن ذاكرة الوصول العشوائي بالحاسوب مشغولة بشدة، وهو ما يساعد على تحسين أداء الحاسوب.