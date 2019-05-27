شكرا لقرائتكم العراق: 5 قتلى في تفجير سيارة مفخخة استهدف سوقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 21:42

قال العراق اليوم الاحد إن 5 قتلى سقطوا اثر تفجير سيارة مفخخة استهدف سوق شعبي في محافظة نينوى.



ولم تتبن اي جهة مسئوليتها عن الحادث، لكن اصابع الاتهام تشير الي خلايا تنظيم "داعش" الارهابي.

وكانت خلية الأعلام الأمني، اعلنت في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الأحد، وقوع انفجار سيارة مفخخة في سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة في محافظة نينوى ما ادى الى استشهاد ٥ مواطنين وإصابة ٨ اخرين. واضاف البيان ان "عملأً إرهابياً بواسطة سيارة مفخخة أستهدفت سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة في محافظة نينوى مما ادى الى وقوع ضحايا".