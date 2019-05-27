شكرا لقرائتكم معتقلة سورية سابقة ولدت طفلها في السجن تحاول بدء "حياة جديدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - معرة مصرين (سورية) - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 26 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 20:53

تقول حسنا دبيس أنها مصممة بعد نحو أربع سنوات قضتها في سجون النظام السوري، عُلقت خلالها من معصميها وتعرضت للضرب والتعذيب وتحّملت المرض، على بدء حياة جديدة لها ولطفلها الذي ولد في زنزانة.



لكن المهمة تبقى صعبة أمام هذه الشابة الثلاثينية المنقبة التي عانت لتأمين مصدر رزق وخصوصا بعدما خرجت العام الماضي من السجن لتجد أفراد عائلتها مشتتين أو مفقودين أو قتلى، وأبناء منطقتها في الغوطة الشرقية توجهوا إلى شمال غرب البلاد.

وحسنا واحدة من عشرات آلاف السوريين الذين قضوا معظم سنوات النزاع خلف قضبان سجون النظام لمشاركتهم أو دعمهم للاحتجاجات التي بدأت سلمية عام 2011، وتحولت إلى نزاع دام.

في العام 2011، شاركت الشابة المتحدرة من بلدة حرزما في الغوطة الشرقية، كما تروي في التظاهرات الشعبية الحاشدة. ثمّ تطوّعت في إحدى النقاط الطبيّة لعلاج المصابين خلال الاحتجاجات التي تصدت لها قوات النظام. واعتقلت في الغوطة الشرقية في آب (أغسطس) عام 2014، وكانت حاملاً في شهرها الثاني، بعد توجيه تهمة "التعامل" مع الفصائل المعارضة لها، وهو ما تنفيه.

خلال سنوات اعتقالها، تنقلت بين فروع أمنية وسجون عدة. وتستعيد كيف أمضت أربعين يوماً في سجن انفرادي تراكمت فيه القمامة وانتشرت فيه الحشرات. إلا أن معاناتها تفاقمت حين نُقلت إلى فرع أمني حيث "تفاجأت بوجود شقيقي ووالدي فيه، وقد جرى تعذيبهما أمامي". بعد ولادتها طفلها محمد، تم نقلهما إلى سجن الفيحاء في دمشق. وتقول: "جاء طفل جديد إلى حياتي ولم أعلم ماذا أفعل في أجواء المعتقل". وتضيف: "لم يكن لديه لباس، طلبت منهم أن يعطوني مقصاً وإبرة لأخيط له ثياباً من ملابسي وأغطي جسمه الصغير".

كبر محمد في المعتقل، لكنه لم يكن الوحيد، مع وجود أطفال معتقلات أخريات بينهن عراقيات متهمات بالارتباط بتنظيم "داعش". وتقول حسنا: "حين كنت في المعتقل، كان حلمي أن أمشي في الشارع مع إبني، أدخل إلى المتجر معه وأشتري له الملابس كما تفعل كل الأمهات".

في سجن الفيحاء، تشاركت حسنا الزنزانة مع فتاة إثيوبية لم تتجاوز 20 عاماً، كانوا ينادونها لميس، وساعدتها على الاهتمام بطفلها أثناء تواجدها في التحقيق.

وكان التحقيق كما تروي يمتدّ لساعات. وتوضح أنه في المرة الأولى بعد الولادة "بدأ المحقق خلع نقابي ونظر إلى شعري وأحضر سكيناً وبدأ بقصه، ثم ضربني ضرباً مبرحاً". وتابعت" "استخدم معي طريقة الشبح" أي تعليق المعتقل بالسقف من معصميه، وهو أسلوب تعذيب شائع في السجون السورية.

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وتكرر الأمر لاحقاً مرات عدة. وفي غالبية الأحيان كان حراس السجن يدخلون عند منتصف الليل إلى زنزانتها وينقلونها إلى غرفة أخرى تتعرض فيها للضرب والتعذيب، على حدّ قولها.

خلال اعتقالها، تروي حسنا أنها أصيبت بمرض السل وتم ابعادها عن إبنها لأربعة أشهر من أجل تلقي العلاج. ولدى خروجها لم يتعرّف طفلها إليها. وتقول: "هذا كان الموقف الأصعب (...) لم يتعرف علي".

وفي نيسان (أبريل) العام الماضي، أبلغها آمر السجن قرار "اخلاء السبيل"، وهو ما ظنته دعابة في بادئ الامر. وكان عمر محمد حينها ثلاث سنوات ونصف.

ظنّت حسنا أنها ستعود حينها إلى منزل عائلتها في الغوطة الشرقية، لكن حين وصولها إلى مدخل المنطقة طلب منها عناصر قوات النظام الصعود في حافلات كانت تقل آخر المغادرين من مدينة دوما في اطار اتفاق إجلاء لرافضي اتفاق تسوية مع دمشق، وفق روايتها.

لم تكن حسنا على علم بالعملية العسكرية التي شنتها قوات النظام على الغوطة الشرقية وما تبعها من اتفاقات إجلاء إلى مناطق الشمال. وهكذا وجدت نفسها تصل مع طفلها إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريف حلب الشمالي.

أما محمد فكانت المرة الأولى التي يختبر فيها الحياة خارج جدران الزنزانة. وتستعيد كيف أنه فور رؤيته عربة خضار ركض نحوها، وأخذ حبة بندورة "وبدأ يأكلها بسرعة فهي شيء لم يراه من قبل".

من ريف حلب الشمالي، انتقلت حسنا إلى إدلب وتمكنت من التواصل مع إحدى شقيقاتها المقيمة في دمشق. وتبلّغت منها أن شقيقة ثالثة مع وشقيقهما الصغير (17 عاماً) يقيمان في محافظة إدلب المجاورة. وبعد فترة، اجتمع الأشقاء الثلاثة معاً. ولم تكن تتوقع أبداً ما ستسمعه من إجابات على أسئلتها الكثيرة. إذ توفيت أمها وقُتل زوجها "بتهمة التعامل مع المعارضة"، واعتُقلت شقيقتاها الصغيرتان قبل عامين وانقطعت أخبار والدها وشقيقها في السجن. وتقول حسنا: "بعدما عرفت مصير العائلة المؤلم، قررت بدء حياة جديدة مع طفلي (...) وأن أعمل لنعيش".

اضافت انها تعرّفت خلال فترة قصيرة على زوجها عبد الرحمن (25 عاماً). لكن بعد أربعة أشهر من زواجهما، أصيب بقصف لقوات النظام، وبات عاجزاً عن العمل. واضطرت حسنا بعدها للبحث عن فرصة عمل، فالتحقت بمشغل خياطة خاص بالمعتقلات السابقات، بمبادرة من منظمة "مداد" الإنسانية المحلية، بعدما خضعت لدورات تدريبية، وباتت قادرة على تأمين مصروف المنزل، وتأمل أن تصبح الخياطة مهنتها.

وتخشى حسنا التي تعرب عن سعادتها رغم كل تجاربها الصعبة هجوماً وشيكاً على إدلب، مع تعرض المنطقة منذ نهاية نيسان (إبريل) لقصف جوي سوري وروسي كثيف. وتقول: "أكثر ما يخيفني هو أن يهاجم النظام، لا أريده أن يدخل إلى إدلب ويعيدني إلى المعتقل" مجدداً.