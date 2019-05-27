شكرا لقرائتكم مصرع حوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 13 ساعة في 26 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 21:11

لقي 9 من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني في الجبهة الغربية لمدينة تعز، جنوب غرب اليمن.



وقال مصدر عسكري إن مدفعية اللواء 17 مشاه استهدفت فجر اليوم (الأحد)، مركز قيادة الميليشيا المدعومة من إيران في تبة الزبية غرب معسكر الدفاع الجوي مما أسفر عن مقتل 9 عناصر من الميليشيا وإصابة آخرين.

وأبان المصدر أن مواجهات عنيفة تدور في محيط تبة المدرجات والقارع وسط قصف مدفعي كثيف من قبل الجيش اليمني.

وكان الجيش اليمني أطلق الجمعة الماضي عملية عسكرية لاستكمال تحرير المحافظة وتمكن من اختراق دفاعات المتمردين فيما يفرض حصارًا من ثلاث جهات على الميليشيا في معسكر قوات الأمن الخاصة بالتزامن مع التقدم باتجاه جبل الوعش الاستراتيجي الذي يطل على شارعي الخمسين والستين شمالي المدينة حسب ما ذكره الموقع الالكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

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واستحدث المتمردون الحوثيون نقاط تفتيش في منطقة الحوبان وشارع الستين وعددًا من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بتعز للقبض على عناصرها الفارة من جبهات القتال وذلك عقب التقدم الذي أحرزه الجيش هناك.

وفي سياق متصل، أفشل الجيش اليمني محاولة تقدم للميليشيات، على مواقعه في مديرية برط العنان الواقعة في الشمال الغربي لمحافظة الجوف.

وقال قائد كتيبة الواجب في لواء الحسم حرس حدود العقيد يحي البعجري، إن عناصر من الميليشيا حاولت التسلل إلى مواقع محررة في منطقة المهاشمة التابعة لمديرية برط العنان غير أن قوات الجيش أحبطت المحاولة وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع والفرار، وأسفر عن مقتل 4 منهم وجرح آخرين.

وأضاف أن قوات الجيش اليمني أسرت اثنين من خبراء الألغام التابعين للميليشيا أثناء محاولتهم زراعة عدد من العبوات الناسفة، فيما شن قوات الجيش قصفًا مدفعيًا استهدف تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، مما أدى الى تدمير عربة تابعا لها ومصرع كل من كان على متنها من مسلحي الميليشيا.