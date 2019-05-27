شكرا لقرائتكم الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 26 مايو 2019 - اخر تحديث في 26 مايو 2019 / 20:40

دانت وزارة الخارجية الاردنية، اليوم الاحد، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى الشريف واقتحامات المتطرفين والتضييق على المصلين وكوادر الأوقاف.



وشدد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان نشرته وكالة الانباء الاردنية (بترا)، على ضرورة التزام إسرائيل -كقوة قائمة بالاحتلال- بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ومشاعر الصائمين في هذا المكان المقدس، خصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وطالب القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع الاستفزازات في المسجد الأقصى المبارك، وحمّلها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين.